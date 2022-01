Rencontre littéraire avec Mathieu Palain Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Rencontre littéraire avec Mathieu Palain
Librairie les vents de terre 16 Rue Traversière
Les Rousses

2022-02-24 19:00:00 – 2022-02-24 20:30:00

Les Rousses Jura Les Rousses Jura Bourgogne-Franche-Comté EUR 0 0 Invitation à découvrir l’auteur Mathieu Palain autour de son dernier roman « Ne t’arrêtes pas de courir » (Prix Interallié). Des parloirs de prison aux pistes d’athlétisme, Mathieu Palain interroge l’histoire d’un homme rattrapé par ses démons au point de mener deux existences que tout oppose.

Remarqué pour ses talents de portraitiste dans la revue XXI, Mathieu Palain affirme son goût pour une littérature du réel, dans la lignée des journalistes écrivains. Il a 32 ans.

Librairie les vents de terre 16 Rue Traversière Les Rousses

