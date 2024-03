Rencontre avec Oré Usine à Chapeaux Rambouillet, vendredi 29 mars 2024.

Rencontre avec Oré Etre artiste & se professionnaliser Vendredi 29 mars, 19h30 Usine à Chapeaux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:30:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:30:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

Dans le cadre de sa résidence territoriale, ORÉ SOUHAITE PARTAGER SON EXPÉRIENCE en tant qu’artiste professionnelle.

Elle présentera un aperçu du fonctionnement de la filière musicale. Son regard est celui d’une artiste repérée par Warner et qui a décidé de tout quitter pour retrouver sa liberté artistique à l’aide d’un entourage indépendant.

Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta – Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01.30.88.89.00 https://www.usineachapeaux.fr/ https://www.instagram.com/usineachapeaux/ [{« type »: « email », « value »: « j.duprat@usineachapeaux.fr »}] L’Usine à Chapeaux est une association socio-culturelle qui a pour objet de permettre l’épanouissement des individus à travers la culture, des initiatives sociales, des organisations et pratiques collectives et le développement du lien social.

Elle porte différents labels : Centre Social par la CAF (renouvelé en 2022) ; Information Jeunesse (IJ) par la DRDJS (renouvelé en 2022) ; SMAC par la DRAC IDF.

Elle touche une diversité de publics par différents champs d’actions et différents publics : parentalité, enfance, jeunesse, seniors, social, pratique de loisirs, …