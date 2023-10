Pièce « Le souper » Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas, 28 avril 2024, Jouy-en-Josas.

Pièce « Le souper » Dimanche 28 avril 2024, 18h00 Salle du Vieux Marché Tarifs : 20 € – 16 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, scolaires, familles nombreuses, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA)

De Jean-Claude Brisville

Pièce interprétée et mise en scène par Daniel et William Mesguich, père et fils

Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ? Le 6 juillet 1815 au soir, les « faiseurs de rois » Fouché (Daniel Mesguich) et Talleyrand (William Mesguich) se retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France. Si le premier souhaite une République, le second envisage le retour des Bourbons… Un duel de haute volée !

Salle du Vieux Marché Place de la Marne – 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-28T18:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:30:00+02:00

