Rencontre avec David Colon Aix-en-Provence, 30 juin 2022, Aix-en-Provence.

Rencontre avec David Colon Villa Acantha 9 avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

2022-06-30 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-30 20:30:00 20:30:00 Villa Acantha 9 avenue Henri Pontier

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

On aurait pu croire la propagande disparue avec les régimes totalitaires du XXe siècle. Il n’en est rien. À l’ère de la révolution numérique et des réseaux sociaux, elle est même plus présente et plus efficace que jamais, imprégnant tous les aspects de notre vie en société.



Publicitaires, spécialistes du marketing, communicants, cinéastes, propagandistes politiques, les maîtres de la manipulation de masse bouleversent les règles du jeu politique, font et défont des élections, fabriquent le consentement, défendent les intérêts d’industries polluantes, influencent à leur insu le comportement et les choix de millions d’individus.



Embrassant plus d’un siècle d’histoire, David Colon révèle les fondements et les techniques de la persuasion de masse dans le monde contemporain. Il nous livre ainsi une contribution percutante pour mieux cerner les ravages de la désinformation, hier comme aujourd’hui.

Il est l’auteur de Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain (Belin, 2019) et des Maitres de la manipulation. Un siècle de persuasion de masse (Tallandier, 2021).

Rencontre avec David Colon, professeur à Sciences Po Paris, où il enseigne notamment l’histoire de la propagande et des techniques de communication persuasive, et chercheur au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), à la Villa Villa Acantha

Villa Acantha 9 avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

