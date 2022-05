Régate tête de rivière zone sud-est Marignane, 1 mars 2023, Marignane.

Régate tête de rivière zone sud-est Canal du Rove Base d’aviron Marignane

2023-03-01 – 2023-03-31 Canal du Rove Base d’aviron

Marignane Bouches-du-Rhône

Les têtes de rivière interrégionales et nationales ont lieu dans les 4 zones du territoire. Un point de passage durant l’hiver permettant à chaque athlète de se mesurer sur une distance de 6000 et 4000 mètres selon les catégories.



Très grosses et belles manifestations.



Pour plus d’informations pratiques, vous pouvez consulter les sites de la ligue de Provence-Alpes : http://cmsavironmarignane.fr, www.lpasa.fr ou www.aviron.fr

Début mars, le club d’aviron de Marignane planifie une régate interrégionale contre la montre.

Venez nombreux encourager les participants.

Possibilité de se restaurer sur place.



Le club peut également organiser des régates de niveau national à domicile.

cmsavironmarignane@wanadoo.fr +33 4 42 88 17 58

Canal du Rove Base d’aviron Marignane

