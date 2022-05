Randonnée gourmande Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Catégories d’évènement: Barguelonne-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy Lot Barguelonne-en-Quercy 15 EUR Départ à Bagat et repas à Saint-Pantaléon.

Repas pris en intérieur en cas de pluie

Repas : entrée, plat, fromage, dessert, boisson comprise (apéritif, vin, eau et café) Chiens non acceptés L’APE de la Haute Barguelonne (46800 Barguelonne en Quercy) organise une randonnée gourmande le dimanche 22 mai.

Le départ se fera de l’école à 10 h 30 avec 3 circuits (4 ou 9,5 ou 13km) avec des points de ravitaillement et un repas à la salle des fêtes de Saint Pantaléon.

