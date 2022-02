Randonnée découverte au Château de Bosmelet Val-de-Scie, 7 juillet 2022, Val-de-Scie.

Parcourez 11 km de randonnée sur les chemins du Terroir de Caux autour d’Auffay et découvrez le Château de Bosmelet et ses caves des XIIIè et XVIIè siècle.

› Rendez-vous à 13h45 au bureau de l’Office de Tourisme à Val-de-Scie à Auffay.

Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

