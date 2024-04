[Concert] 1 an de chez Joë Chez Joë Dieppe, dimanche 5 mai 2024.

[Concert] 1 an de chez Joë Chez Joë Dieppe Seine-Maritime

L’association Un Pont pour l’Art développe depuis un an une offre culturelle originale dans les locaux de Chez Joë.

Elle s’articule autour du cinéma de fiction en offrant un regard érudit et original sur son histoire, du cinéma documentaire, en présence des réalisateurs dans l’échange autour de leurs créations, l’accueil de plasticiens, de peintres partageant un souhait de transmission, d’organisation d’événements musicaux. C’est ce dernier volet que nous abordons aujourd’hui.

Le week-end du 4-5 mai, le lieu culturel Chez Joë fêtera sa première année. Nous vous invitons à revenir sur cette année musicale écoulée lors de deux soirées concerts, le samedi 4 et le dimanche 5 mai à partir de 18h.

En une vingtaine de soirées musicales, nous aurons entendu de la folk, du swing, de la musique traditionnelle indienne ou encore de l’électro, du blues et du post-rock. Des groupes et des musiciens venant des 4 coins de la France, d’Angleterre, d’Allemagne ou de République Tchèque auront eu l’occasion de venir jouer pour la première fois à Dieppe.

A l’occasion de ces derniers concerts sous cette forme, nous vous proposons un condensé de la diversité musicale que nous avons cherché à proposer tout au long de cette année. Le prix d’entrée est fixé à 10€ pour chaque soirée (18€ pour les deux).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 20:00:00

fin : 2024-05-05

Chez Joë 5 Quai de l’Yser

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie 1pontpourlart@free.fr

L’événement [Concert] 1 an de chez Joë Dieppe a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie