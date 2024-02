QUELS SONT TES RÊVES ? Espace Aragon Oissel, samedi 4 mai 2024.

QUELS SONT TES RÊVES ? Les élèves de danse classique et contemporaine vous feront partager leurs découvertes … 4 31 mai Espace Aragon Tarif Plein 4.40 € et Tarif Réduit 3.40 €

Début : 2024-05-04T20:00:00+02:00 – 2024-05-04T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

Qu’est-ce qui nous donne des ailes, nous met en mouvement et vient parler au plus profond de nous ? Nos rêves sont-ils fous, grandioses ou bien fait de bric et de broc, de petits riens ?

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ticketingcine.fr »}]

Danse Sortie