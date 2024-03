Foire à tout Calleville-les-Deux-Églises, dimanche 5 mai 2024.

Foire à tout Calleville-les-Deux-Églises Seine-Maritime

Retrouvez sur place de nombreux objets à chiner, et d’articles à acheter en seconde main !

Buvette et restauration sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 07:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Rue de l’École

Calleville-les-Deux-Églises 76890 Seine-Maritime Normandie

L’événement Foire à tout Calleville-les-Deux-Églises a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux