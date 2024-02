FÉCAMP SOUS L’OCCUPATION Fécamp, dimanche 5 mai 2024.

FÉCAMP SOUS L’OCCUPATION Fécamp Seine-Maritime

Entre étonnement et émotion, plongez en plein cœur de la Seconde Guerre Mondiale à Fécamp lors d’une visite théâtralisée co-construite par les élèves du collège Cuvier, le service Archives Patrimoine de la Ville de Fécamp et la compagnie Touches d’Histoire.

Issues de témoignages de fécampois, grandes anecdotes et petites histoires vous seront présentées par deux comédiens en costumes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05

RDV devant le cinéma Grand Large

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie patrimoine@ville-fecamp.fr

