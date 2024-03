Vélo-enquête Le calice sacré MuséoSeine Rives-en-Seine, dimanche 5 mai 2024.

Vélo-enquête Le calice sacré MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Départ 13h30, 13h45, 14h00, 14h15, 14h30 depuis MuséoSeine

Un précieux calice a disparu au cœur de la vallée de Seine… Voilà une mission pour nos meilleurs enquêteurs à vélo ! Suivez le tracé de la Seine sur 20 km entre Rives-en-Seine et Le Trait pour tenter de résoudre ce mystère. Un jeu proposé en collaboration avec la Métropole de Rouen et animé par Strata…J’aime.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05 13:30:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

