5ème Trail de la forêt d’Eu Saint-Pierre-en-Val, dimanche 5 mai 2024.

5ème Trail de la forêt d’Eu Saint-Pierre-en-Val Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:30:00

fin : 2024-05-05 13:00:00

Trois courses et une randonnée : le trail 35km, le trail de 20km, le trail 12km et la randonnée 10km.

Trois courses et une randonnée : le trail 35km, le trail de 20km, le trail 12km et la randonnée 10km.

.

Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie tfe76260@gmail.com



L’événement 5ème Trail de la forêt d’Eu Saint-Pierre-en-Val a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers