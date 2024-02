Que faire avec le cinéma ? Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot, samedi 23 mars 2024.

Une journée avec le cinéaste Jean-Gabriel Périot, réalisateur entre autres de « Retour à Reims », « Une jeunesse allemande » et de nombreux courts-métrages.

Projections, échanges et réflexion en présence du cinéaste.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Cinéma l’Utopie 16 Rue Nationale

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

