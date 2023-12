Marché hebdomadaire du jeudi matin Quai du couvent Erstein Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Erstein Marché hebdomadaire du jeudi matin Quai du couvent Erstein, 10 mai 2024, Erstein. Erstein Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 08:00:00

fin : 2024-08-14 12:00:00 . Le centre-ville d’Erstein accueille tous les jeudis matins de 8h à 12h, le marché hebdomadaire. Les visiteurs y trouvent de nombreux produits alimentaires, mais également vêtements, bijoux, matériel de bricolage….. EUR.

Quai du couvent

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-15 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Erstein Autres Code postal 67150 Lieu Quai du couvent Adresse Quai du couvent Ville Erstein Departement Bas-Rhin Lieu Ville Quai du couvent Erstein Latitude 48.4229247116923 Longitude 7.66333937644959 latitude longitude 48.4229247116923;7.66333937644959

Quai du couvent Erstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erstein/