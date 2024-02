PROJECTION DIEUZE LES CHÈVRES ! Salle de la Délivrance Dieuze, vendredi 29 mars 2024.

Saviez-vous qu’au 17e siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ?

Maître Pompignac, risée du barreau, pense avoir trouvé l’affaire de sa vie défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal… Mais c’était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s’avère n’être autre… qu’une chèvre !Tout public

5.5 EUR.

Début : 2024-03-29 20:15:00

fin : 2024-03-29

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales

Dieuze 57260 Moselle Grand Est salinesroyales-dieuze@orange.fr

