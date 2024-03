Printemps des poètes Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, samedi 9 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Du 9 au 23 mars 2024, le Réseau des médiathèques et Les Écritures contemporaines de SQY vous invitent à fêter le Printemps des poètes : rencontres, lectures, ateliers, podcast et exposition.

À l’image de l’affiche créée pour cette nouvelle édition, SQY rend grâce au remarquable travail effectué depuis de nombreuses années par la maison d’édition Mazette, créée par Gilles Cheval à Plaisir.

Des poètes, des éditeurs, des artistes, des bibliothécaires et des libraires de proximité vous offrent l’occasion de vivre un bain de poésie, décliné en des formes variées : en ce mois de mars, tous les chemins mènent au Poème…

Evénémenent gratuit !

Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France

©SQY/Céline Bodelle