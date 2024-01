One Shot La Merise Trappes, vendredi 3 mai 2024.

One Shot Un ballet de house dance dans lequel chacune de leur personnalité crève l’écran. Pulsion de vie et éloge du groupe, One Shot est une pièce flamboyante à l’énergie contagieuse ! 3 et 4 mai La Merise Tarif b (durée 1h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T21:30:00+02:00

Elles sont huit et ne forment qu’un un ballet de house dance dans lequel chacune de leur personnalité crève l’écran. Pulsion de vie et éloge du groupe, One Shot est une pièce flamboyante à l’énergie contagieuse !

Danser avec détermination sans jamais oublier le plaisir de danser ensemble. Au son de Sam One DJ, les huit interprètes oscillent entre grands mouvements collectifs et solos expressifs, entre un langage commun et les singularités de chacune. Portées par les rythmes pénétrants de la house dance et de l’afrobeat, les artistes dansent tour à tour leur partition issue du flamenco, du break, du locking ou du popping. Elles se font face et elles font corps, entre un clubbing incandescent et un esprit battle légué par Ousmane Sy (1975-2020). Mais c’est ensemble qu’elles démontrent une ardeur à toute épreuve, portées par un élan évident de sororité.

Danse Hip-Hop

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2024 (20h30) à La Merise, Trappes.

En partenariat avec la Halle Culturelle La Merise Ville de Trappes.

Avec la participation de la Mission Danse de SQY.

La Merise Place des Merisiers, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/one-shot.htm »}]

Danse Hip-Hop