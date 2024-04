Spectacle – La promesse de l’aube Auditorium Viroflay, vendredi 3 mai 2024.

Spectacle – La promesse de l’aube Seul en scène. Vendredi 3 mai, 20h30 Auditorium Tarifs : 16 € et 11 € (moins de 25 ans)

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T21:40:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T21:40:00+02:00

Faire de sa vie une œuvre. Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve. Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de petits Parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt.

Durée : 1h10.

Quel acteur que Franck Desmedt ! En virtuose il incarne à la fois Romain Gary et sa mère. Fascinant et trouble voyage qui ne peut que bouleverser. (TT Télérama).

Une performance de haute volée. (Le Parisien).

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France