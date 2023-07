ENSEMBLE KALEIDOS Auditorium de La Batterie Guyancourt, 3 mai 2024, Guyancourt.

Vendredi 3 mai 2024, 20h30 Auditorium de La Batterie

Ensemble Kaleïdos

Musique et arrangements : Pablo Bravo et répertoire classique et traditionnel d’Amérique du Sud

L’Ensemble Kaleïdos interprète des musiques traditionnelles et des créations contemporaines inspirées de rythmes populaires de l’Amérique latine. Il propose un voyage musical à travers des rythmes et des sonorités très variés avec des pièces du Chili, de l’Argentine, de l’Équateur… en plus des pièces originales écrites par son directeur musical, Pablo Bravo.

Cet ensemble, constitué de quinze musiciens, entremêle instruments classiques (cordes, vents), instruments traditionnels de l’Amérique du Sud (guitare, charango, flûtes de pan, percussions) et chant. Il aborde aussi bien le répertoire classique lié au continent américain et à l’Amérique du Sud : Villa-Lobos, Bernstein, G. Gershwin que des compositeurs de musique traditionnelle : Violeta Parra Victor Jara (Chili), Ariel Ramirez, Léon Gieco (Argentine)…

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt

