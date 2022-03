Pride Marseille – Marche des fiertés Marseille 1er Arrondissement, 2 juillet 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Pride Marseille – Marche des fiertés Marseille 1er Arrondissement

2022-07-02 12:00:00 – 18:00:00

Marseille 1er Arrondissement

Une marche revendicative et festive unique en son genre !



Chaque année depuis 1993, la Pride Marseille commémoration des émeutes de Stonewall (New York, 27 juin 1969) réunit entre 15.000 et 25.000 manifestant(e)s dans un cortège à la fois militant et festif, organisé autour de différents chars associatifs et commerciaux représentant la diversité de la scène LGBTQI et LGBTQI-friendly de notre région.



Reconnue par les pouvoirs publics et les autorités territoriales, la Pride Marseille réunit de nombreuses personnalités issues du monde politique, de la culture, et de la société civile. Via leur présence, elles s’engagent à porter les valeurs d’égalité, de diversité et d’inclusivité qui sont à l’origine du mouvement international de la Fierté lesbienne, gay, bi et Trans.



Si Marseille a souvent été saluée comme une des «plus belles Pride de France» c’est sans doute en raison des valeurs multiculturelles que nous revendiquons et qui s’expriment avec force, couleurs et enthousiasme, sous le soleil de juillet.

Une marche revendicative et festive,votre rendez-vous avec la Marche des Fiertés.

