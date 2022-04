Portugal, Go ! Fado Bicha (live) + Aurora Pinho (live) + Cigarra (DJ set) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 25 mai 2022, Nantes.

2022-05-25

Horaire : 20:30

Gratuit : oui

En clin d’œil à la saison France-Portugal , Trempo présente un cycle autour de l’effervescence musicale qui secoue le Portugal depuis plusieurs années, marquée notamment par la richesse des diverses diasporas et cultures lusophones. De la batida du label Principe, à l’activisme de la scène Queer de Lisbonne, il n’y a qu’un pas à franchir, à Trempo ! Au programme, des projections (26 avril) et deux soirées de lives et DJ sets (29 avril et 25 mai). À Lisbonne, la scène musicale s’apparente à un véritable laboratoire artistique dans lequel surgissent des sonorités uniques, inspirées par l’important melting pot qui anime la vie de la capitale. Pour cette soirée, Trempo invite trois personnalités activistes au sein de l’effervescente communauté LGBTQIA+, qui viendront proposer leur vision musicale singulière et politique. Au programme : le fado revisité de Fado Bicha, la musicienne, danseuse et performeuse Aurora Pinho, et la DJ et productrice electro Ágatha Barbosa. Fado Bicha I Concert I Fado Créé en 2017, Fado Bicha est un projet activiste, porté par Lila Fadista et João Caçador. Leur création revisite le fado : un genre musical traditionnel du Portugal. Né dans les milieux populaires au début du XIXe siècle, il était chanté dans les maisons closes et était alors un moyen d’expression privilégié des populations marginalisées. En revisitant ce style, Fado Bicha donne une voix à la communauté LGBTQIA+ portugaise, encore très invisibilisée. C’est un projet politique, ayant à cœur de mettre en musique des récits sortant des normes de genres et de l’hétéronormativité. > FB > Clip Aurora Pinho I Concert, performance I Darkwave, Musique expérimentale Aurora est une artiste performeuse, musicienne, productrice, actrice et modèle. Elle joue avec les frontières entre les styles, et les étirent pour mieux les sculpter à son image : versatile, mouvante, sensuelle et ambivalente. Elle a sorti un album en janvier, V. ?ME3 (EP) FLESH AGAINST FLESH, qui continue ses expérimentations sonores darkwave, qu’elle avait commencé à esquisser dans son premier EP, UTERUS. Aurora est aussi à l’origine de performances telles que Nympho Maniac, Heteroptera et Aurora de Areia, où elle questionne différement le mouvement, la fluidité, l’hybridation et l’identité queer. Elle a aussi joué en tant qu’actrice dans des films signés par Patrick D’Orlando et André Godinho ou encore Tota Alves. > Site / SC / BC Cigarra I DJ set I Psychedelic éthno-beats Ágatha Barbosa a.k.a. Cigarra est une DJ, productrice, label manager et performeuse brésilienne qui vit à présent à Lisbonne. Après avoir participé à l’effervescence de la scène paulista au sein du collectif Voodoohop, elle est à présent active dans la communauté artistique lisboète. Elle a sorti deux EP, Límbica en 2016 puis Ato (Tropical Twista Records) en 2018, où elle propose des morceaux hypnotiques entre rythmique brésilienne et musiques électroniques. Artiste engagée, elle a aussi été curatrice pour des compilations mettant en valeur le travail des personnes se sentant femmes telles que Hystereofônica, sortie sur le label éponyme. > FB / SC / BC

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://www.trempo.com/