Intervalle bruissant – Nantes fête l’estampe Médiathèque Jacques Demy Nantes, mardi 7 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-07 14:00 – 19:00

Gratuit : oui

Exposition d’Anne Paulus, invitée d’honneur de « Nantes fête l’estampe », qui présentera ses gravures et livres d’artiste.Dans le cadre de « Nantes fête l’estampe », événement qui s’inscrit dans le cadre national à l’initiative de Manifestampe et est organisé par le MAI, Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes. Ce musée, outre sa mission de conservation des machines et des techniques, accueille en permanence des artistes qui viennent travailler la taille douce, la lithographie, la linogravure, la typographie. Exposition du 30 avril au 28 mai 2024, dans la salle d’exposition de la médiathèque Jacques Demy :du mardi au samedi (sauf jours fériés) de 14h à 19h Vernissage de l’exposition le mardi 30 avril 2024 à 18 h

Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bibliotheque.nantes.fr bm-centre@mairie-nantes.fr