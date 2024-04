Je prends mon logement : démarches administratives et droits-devoirs du locataire Eco-appart Nantes, mardi 7 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-07 14:00 – 16:00

Gratuit : oui

Contrat de bail, état des lieux, dépôt de garantie, entretien et réparations locatives… A travers cet atelier animé par l’ADIL et la CLCV, découvrez des éléments juridiques importants et des conseils utiles. Rdv le mardi 7 mai 2024 de 14h à 16h à L’Eco-Appart. Gratuit sur inscription auprès de l’Eco-Appart : 02 40 99 28 01 Autres ateliers proposés : Jeudi 25 avril 2024 – 14h-16h : Choisir un logement Vendredi 31 mai 2024 – 14h-16h : Je prévois mon budget Mardi 11 juin 2024 – 10h-12h : Choisir un contrat d’énergie Vendredi 21 juin 2024 – 10h-12h : Je gère mes contrats d’énergie par Internet

Eco-appart Centre Ville Nantes 44000

02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/services/environnement-nature/consommer-responsable/mieux-moins-consommer 0240992801