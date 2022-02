Pongo & 1ère partie – Kuduro Brainans, 29 avril 2022, Brainans.

Pongo & 1ère partie – Kuduro Rue du Moulin Moulin de Brainans Brainans

2022-04-29 – 2022-04-29 Rue du Moulin Moulin de Brainans

Brainans Jura

14 14 EUR Vendredi 29 avril 2022 à partir de 20h30

Brainans : Grande Salle

Ouverture 20h30 / Début 21h

PONGO

Pongo est la reine du Kuduro, genre musical issu des ghettos angolais qu’elle hybride d’univers électro, de sons et danses venus d’ailleurs : afro pop, dancehall, pop mélodique, breakdance, samba, saudade et zouk.

Pongo a une voix puissante, rythmique, envoûtante et solaire. Elle puise dans ses souvenirs d’enfance pour écrire ses chansons et utilise sa langue natale le Kimbundu. Innovante et décalée, elle mélange la flûte arménienne au Kuduro, véritable métissage sonore du monde entier.

La diva, chanteuse et danseuse, va irradier Le Moulin d’une énergie folle.

accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/pongo/

