POILU’S PARK Salle Maringer Essey-lès-Nancy, samedi 30 mars 2024.

Samedi

La compagnie Branle-bas de combat montera sur les planches de la salle Maringer pour interpréter la pièce Poilu’s Park , une histoire oubliée de la grande guerre. À travers ce spectacle tout public, les comédiens racontent une partie méconnue de l’histoire de la Grande Guerre celle d’un parc d’attractions et de cabaret pour les poilus, à Commercy. En 1915, pour distraire les militaires alors que le moral des troupes était au plus bas, le général Cordonnier et le docteur Rhem ont eu l’idée de mettre en place à Commercy, sur l’arrière-front, un Poilu’s Park suivi un peu plus tard par le Poilu’s Music-hall. Au programme des divertissements sportifs mais aussi de la culture avec la grande Sarah Bernhardt ou encore du music-hall avec Mistinguett. La mise en scène enlevée comprend tour à tour des moments de théâtre forts, du chant, des chorégraphies, et replonge les spectateurs dans ces années décisives de l’histoire.Tout public

5 EUR.

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 22:00:00

Salle Maringer 10 rue Parmentier

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est

