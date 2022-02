Pode Ser + C’est toi qu’on adore Marseille 14e Arrondissement, 24 mai 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Une soirée, deux spectacles de Leïla Ka.



• Pode Ser

Leïla Ka, jeune chorégraphe venue du hip-hop, explore dans Pode Ser la question des contradictions qui habitent chaque être. Elle est sur scène comme dans une arène où elle combat, poings serrés, avec et contre son corps. Une lutte indécise, faite de ruptures, de tiraillements, de bouffées puis de spasmes lorsqu’elle se replie, tournée vers elle-même, avant de jaillir, coude en avant, à fendre l’ombre autour d’elle. Tantôt princesse, tantôt guerrière, les deux à la fois et ni l’une ni l’autre, elle tourne autour de ses identités multiples et incertaines, puis laisse éclater ses potentialités avec une ardeur stupéfiante de maîtrise.

Avec Leïla Ka (chorégraphie et interprétation)



• C’est toi qu’on adore

C’est toi qu’on adore s’inscrit dans le prolongement de Pode Ser. On y retrouve la même énergie hypnotique, la même sincérité à vif, le même mélange des pratiques, au-delà des conventions, propre à Leïla Ka. Ici, cependant, elle n’est plus seule en scène, elles sont deux. Un duo qui s’élance face à une adversité mouvante, qu’on devine sans cesse mais dont on ne sait rien. C’est peut-être un destin fatal, des normes trop étroites ou juste le poids du monde. Toujours est-il que les deux héroïnes, tantôt invincibles, tantôt vulnérables, avancent, résistent, et s’évertuent inlassablement à lutter. Un spectacle qui exalte la beauté des failles et des luttes collectives, incarné par deux danseuses qui déchirent l’espace comme un cri d’espoir.

Chorégraphie : Leïla Ka

Interprétation : Jane Fournier Dumet et Leïla Ka





Durée : 1h (entracte compris)

Âge : Tout public



Soirée en coréalisation et dans le cadre du Printemps de la danse

En partenariat avec l’APECB

