Festival International de Musique de Chambre Plusieurs lieux Salon-de-Provence, 28 juillet 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Festival International de Musique de Chambre de Salon-de-Provence (Musique à L’Empéri) programme chaque été des concerts inédits avec les meilleurs solistes du monde !.

2023-07-28 à ; fin : 2023-08-05 . EUR.

Plusieurs lieux

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The International Chamber Music Festival of Salon-de-Provence (Musique à L’Empéri) programs each summer new concerts with the best soloists in the world!

Cada verano, el Festival Internacional de Música de Cámara de Salon-de-Provence (Musique à L’Empéri) presenta una serie de conciertos únicos en los que participan los mejores solistas del mundo

Das Internationale Festival für Kammermusik in Salon-de-Provence (Musique à L?Empéri) bietet jeden Sommer ein unveröffentlichtes Konzertprogramm mit den besten Solisten der Welt!

