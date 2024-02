Plus qu’un carnet de moves La Batterie – Guyancourt Guyancourt, vendredi 29 mars 2024.

Plus qu’un carnet de moves Plus qu’un carnet de moves est une recherche initiée en 2018 par Timothée Lejolivet, artiste au croisement de la danse et de la photographie. 29 mars – 6 avril La Batterie – Guyancourt Entrée libre – Jusqu’au 6 avril 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T10:00:00+01:00 – 2024-03-29T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Il propose ici de documenter par la photographie le breaking : les éléments qui le composent, son vocabulaire, la catégorisation de ses pas, et ses acteur•ices. En se donnant pour objectif d’apporter des clés de compréhension du geste, cette exposition offre ainsi un accès inédit aux mouvements, attitudes, styles et mots pour décrire une des danses pionnières du hip-hop tout en questionnant l’idée de leur « authenticité ».

Le photographe développe depuis un style singulier d’auteur, au plus proche du mouvement, une immersion à la fois esthétique, spontanée et documentaire.

Production : collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne. Timothée Lejolivet est artiste accompagné par le Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne et a bénéficié d’une bourse pour ce travail de recherche. Avec le soutien du par le Centre national de la danse au titre de l’Aide à la recherche et au patrimoine en danse.

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

danse exposition