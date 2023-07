SALON DES PEINTRES Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines SALON DES PEINTRES Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux, 28 avril 2024, Magny-les-Hameaux. SALON DES PEINTRES 28 avril – 5 mai 2024 Maison des Bonheur Entrée gratuite La MJC Mérantaise organise son 27ème salon des peintres du dimanche 28 avril au dimanche 5 mai 2024. Ce salon est ouvert à tous les peintres de Magny et sa région. Une visite ludique sera proposée aux enfants et aux scolaires. Maison des Bonheur 2 rue Ernest Chausson 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Magny-Village Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « email », « value »: « mjc.merantaise@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130526005 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

