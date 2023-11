Randonnée aux Noës 78720 Senlisse, France Senlisse Catégories d’Évènement: Senlisse

Yvelines Randonnée aux Noës 78720 Senlisse, France Senlisse, 28 avril 2024, Senlisse. Randonnée aux Noës Dimanche 28 avril 2024, 16h30 78720 Senlisse, France Tarifs : Enfant 4€ ; Adulte 8€ L’étang des Noës est un espace splendide pour les animaux et un lieu de promenade apprécié pour sa tranquillité. Toute l’année, les pêcheurs trouveront brochets, sandres, carpes, perches, gardons. L’étang constitue une halte migratoire importante d’oiseaux d’eau, une partie de l’étang est consacré à leur préservation. La randonnée en fera le tour et l’histoire de la formation de cet étang sera évoquée.

• Durée : 3h – Boucle de 5 km

• Public : familles (enfants + 6 ans)

Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. Durée : 3h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur [EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-aux-noes](https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-aux-noes) 78720 Senlisse, France 78720 Senlisse, France Senlisse 78720 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-aux-noes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-28T16:30:00+02:00 – 2024-04-28T19:30:00+02:00

2024-04-28T16:30:00+02:00 – 2024-04-28T19:30:00+02:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Senlisse, Yvelines Autres Lieu 78720 Senlisse, France Adresse 78720 Senlisse, France Ville Senlisse Departement Yvelines Lieu Ville 78720 Senlisse, France Senlisse latitude longitude 48.687217;1.981584

78720 Senlisse, France Senlisse Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlisse/