PLK Toulouse, 3 juin 2022, Toulouse.

PLK ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-03 ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou

Toulouse Haute-Garonne

34 EUR 34 44 Après un premier album « Polak » certifié platine, accompagné d’une tournée sold out partout et de la mise à feu des plus grandes scènes de festivals l’été dernier, PLK accélère encore et accompagne le succès de sa nouvelle mixtape « Mental » par une tournée de Zénith.

Pour connaitre le statut (report, annulation) de chaque événement prévu au Zénith Toulouse Métropole, veuillez consulter la page dédiée: https://zenith-toulousemetropole.com/infos-covid-19.html

PLK en tournée.

