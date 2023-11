Randonnée VTT « La Martizéenne » Place du Champ de foire Martizay Catégories d’Évènement: Indre

Martizay Randonnée VTT « La Martizéenne » Place du Champ de foire Martizay, 5 novembre 2023, Martizay. Martizay,Indre Randonnée VTT organisée par l’Union Cyclist de Martizay..

Dimanche 2023-11-05 08:00:00 fin : 2023-11-05 . 6 EUR.

Place du Champ de foire

Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire



Mountain bike ride organized by Union Cyclist de Martizay. Marcha en bicicleta de montaña organizada por la Unión Ciclista de Martizay. Mountainbike-Wanderung, organisiert von der Union Cyclist de Martizay. Mise à jour le 2023-10-18 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Martizay Autres Lieu Place du Champ de foire Adresse Place du Champ de foire Ville Martizay Departement Indre Lieu Ville Place du Champ de foire Martizay latitude longitude 46.80768;1.04179

Place du Champ de foire Martizay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martizay/