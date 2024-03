Festival des Petites Heures du Compostelle Roussines, vendredi 10 mai 2024.

Dimanche

Le Festival des Petites Heures du Compostelle est un festival de musique autour du piano. Musique de chambre, chanson française, film muet accompagné au piano.

Le festival débutera par « Rodolphe, chanson française », un répertoire intimiste piano voix offrant un regard mélancolique où se télescope l’intime et la marche du monde. Un voyage à l’estran des mutations numériques et des changements climatiques, entre nostalgie d’un monde perdu et espoir d’une enfance retrouvée.

Puis la seconde soirée, Les Amitiés , sera consacrée à la musique de scène du Parcours du Combattant composée par Alexandre Javaud. C’est lors de ce spectacle de cirque, grande aventure vécue sur plus d’une année, que s’est construite l’amitié entre le pianiste et la violoncelliste.

Le Festival se terminera avec Ma vache et Moi un film de Buster Keaton de 1925. 77 7 EUR.

Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire lespetitesheuresducompostelle@gmail.com

