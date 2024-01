Opération Neurodon aux jardins de Poulaines Poulaines, mercredi 8 mai 2024.

Opération Neurodon aux jardins de Poulaines Poulaines Indre

Le Domaine de Poulaines se mobilise pour la Recherche sur le Cerveau.

Chaque année, les plus beaux parcs et jardins de France soutiennent le Neurodon en permettant à un large public de venir les visiter. Ils reversent 2€ par ticket d’entrée à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.

La recherche en neurosciences le démontre : l’environnement de vie a un impact sur la santé du cerveau. En effet, la nature agit positivement sur le bon fonctionnement du cerveau dès le plus jeune âge.

Mercredi 8 mai, le Domaine de Poulaines se mobilise lui aussi dans cette démarche et reversera 2€ sur le prix d’entrée classique des jardins à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (entrée plein tarif : 9€).5 EUR.

Le Château

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire jardins@poulaines.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:00:00

fin : 2024-05-08 18:00:00



L’événement Opération Neurodon aux jardins de Poulaines Poulaines a été mis à jour le 2024-01-29 par BERRY