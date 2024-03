Exposition Transmission Chaillac, mercredi 8 mai 2024.

Exposition Transmission Chaillac Indre

Dimanche

À la croisée des époques, des idées, des identités, nous nous rencontrons. Nous nous donnons une mission qui traversera le temps comme les différences. D’hier à demain… D’ici et d’ailleurs.

Dans la transmission, l’expérience des uns devient l’humus des autres. Au travers d’une relation de confiance, c’est un respect pour ce qui a été et un espoir pour ce qui sera. Cette année, R.E.L.A.I.S. invite chacun et chacune à penser, illustrer, énoncer et questionner le terme « Transmission » au sein de notre exposition annuelle. Artistes, penseurs et penseuses libres sont conviés, conviées à « transmettre » leur participation avec le 1er avril. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 10:00:00

fin : 2024-08-31 12:00:00

Le Beau

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire yoyo@asso-relais.com

