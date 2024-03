Gédéon Rando Valençay, jeudi 9 mai 2024.

Gédéon Rando Valençay Indre

Le jeudi de l’Ascension dans le Pays de Valençay, au cœur des deux appellations vins et fromages de Valençay, venez découvrir une partie du sentier découverte Benjamin Rabier (célèbre illustrateur de la Vache qui rit et du canard Gédéon).

Au départ du Château de Valençay, 4 parcours de randonnée pédestre vous sont proposés 45 km 35 km 25 km et 16 km.

Au programme randonnée, produits locaux et retour en train touristique.

Inscriptions avant le 15 Avril sur https://www.helloasso.com/associations/les-randonneurs-de-benjamin-rabier/evenements/gedeon-rando 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 06:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Gédéon Rando Valençay a été mis à jour le 2024-03-16 par OT Pays de Valençay