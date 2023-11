Fêtes de la Tour Blanche Issoudun, 9 mai 2024, Issoudun.

Issoudun,Indre

Pour leur nouvelle édition, les Fêtes de la Tour Blanche vous donnent rendez vous à Issoudun avec de nombreux spectacles, des ateliers, des animations….

Jeudi 2024-05-09 09:00:00 fin : 2024-05-12 18:00:00. EUR.

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire



For their new edition, the Fêtes de la Tour Blanche give you an appointment in Issoudun with many shows, workshops, animations…

En su nueva edición, las Fêtes de la Tour Blanche (Fiestas de la Torre Blanca) llegan a Issoudun con numerosos espectáculos, talleres, animaciones…

Für ihre neue Ausgabe laden die Fêtes de la Tour Blanche Sie zu einem Treffen in Issoudun mit zahlreichen Aufführungen, Workshops, Animationen…

