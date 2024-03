Journée de la peinture « Les peintres dans la rue » Saint-Benoît-du-Sault, jeudi 9 mai 2024.

Journée de la peinture « Les peintres dans la rue » Saint-Benoît-du-Sault Indre

Jeudi

Concours de peinture ouvert à tous, tous médiums, formats et techniques, ayant pour thème le bourg de Saint Benoit du Sault et ses alentours.

Sous l’œil du public, les artistes sont invités à exécuter une œuvre tout au long de la journée sur le thème du bourg de Saint Benoit, du quartier médiéval à ses environs. Puis les œuvres seront présentées au jury dans la salle Georges Brassens. Le public pourra visiter l’exposition à partir de 18h. Le maire remettra les prix aux lauréats à 19h. 1er et 2ème prix décernés par le jury, 3ème prix voté par le public et le 4ème prix « coup de cœur » décerné par le jury et le public. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 09:30:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire saint.benoit.du.sault@orange.fr

L’événement Journée de la peinture « Les peintres dans la rue » Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2024-03-06 par BERRY