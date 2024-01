Marché bio et local des producteurs et créateurs artisanaux Place des Acadiens Ardin, samedi 20 janvier 2024.

Ardin Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:00:00

fin : 2024-01-20 13:00:00

Organisé par l’association du Marché Ardinois.

Spécial marché des producteurs et des créateurs les 3èmes samedis de chaque mois de 09h00 à 13h00.

Animation du mois : 14 fèves gagnantes dans les galettes à commander à l’avance

Tous les samedis : fruits et légumes, huitres, pain au levain, conserves de viandes et salaison de bœuf, et parfois volailles, viandes au détail, œuf, fromage.

Place des Acadiens

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par CC Val de Gâtine