PIEL CANELA Brasserie Communale Marseille, vendredi 29 mars 2024.

PIEL CANELA ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 21h00 Brasserie Communale Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:30:00+01:00

PIEL CANELA Fete ses 10ans !!!

Piel Canela littéralement Peau Couleur Cannelle.

Entre Flamenco et Amérique Latine!

Un son singulier entre les musiques populaires d’Espagne et d’Amérique du Sud.

Piel Canela compte plus de 300 concerts en France et à l’international (Suisse, Allemagne, République Tchèque, Maroc…). La soirée de clôture du festival de Cannes en 2018 ( on a joué pour Sting, Terry Gilliams!!), la 19éme édition du festival Volubilis au Maroc.

Une petite écoute :

recording studio:

https://www.youtube.com/watch?v=ED0qnUxIS9g

video clip :

https://www.youtube.com/watch?v=KZGg4m2XNzM

live :

https://youtu.be/p0Wbk3_4Hzc

Notre Facebook:

https://www.facebook.com/pielcanelatrio

Notre site internet:

http://pielcanelatrio.weebly.com

Distribution artistique :

Elisabet Gomez : chanteuse lead

Germain Chaperon : guitariste,

Paul Guigou : cajón flamenco,

Yoandy Trujillo: percussions latine,

François Escojido : accordéon, piano,

Marek Eichler : basse

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Elisabet Gomez Cabrera », « cache_age »: 86400, « description »: « Piel Canela « Mediterraneo »nExtrait du Videoclip 2018nnnElisabet Gomez u2013 chant, percussionsnGermain Chaperon u2013 guitare, chantnMarek Eichler u2013 bassenFranu00e7ois Escojido u2013 accordu00e9on, claviernPaulo Guigou u2013 percussions, choeursnLuis viloria – percussionsnCesar Bouteau – percussionsnnnnWWW.PIELCANELATRIO.WEEBLY.COMnnWWW.FACEBOOK.COM/PIELCANELATRIO », « type »: « video », « title »: « PIEL CANELA « Mediterraneo » extrait », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ED0qnUxIS9g/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ED0qnUxIS9g », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsf8KaWM–zx_R77Htvc0yw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ED0qnUxIS9g »}, {« data »: {« author »: « Manuel Maria Perrone », « cache_age »: 86400, « description »: « PIEL CANELAnu00ab Juana Peu00f1a u00bbn(Hu00e9ctor Lavoe)nnREALISATION ET MONTAGE: nManuel Perrone – Agence de l’ErreurnIMAGE ET ETALLONAGE:nManu Simon – lu2019Atelier YumannnMUSICIENS:nnElisabet Gomez u2013 chant, percussionsnGermain Chaperon u2013 guitare, ChoeursnMarek Eichler u2013 bassenFranu00e7ois Escojido u2013 accordu00e9on, claviernPaulo Guigou u2013 percussions, choeursnLuis Viloria – PercussionsnCesar Bouteau – PercussionsnEric Lachaud – TrompettenIsabelle Ramos – ChoeursnnEnregistru00e9 par Samy BerteaunMixu00e9 par David Domingo (Recording Studio)nnSITE WEB:nhttp://pielcanelatrio.weebly.com/nFACEBOOK:nhttps://www.facebook.com/pielcanelatrio/ », « type »: « video », « title »: « Videoclip u00ab Juana Peu00f1a u00bb – PIEL CANELA », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/KZGg4m2XNzM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=KZGg4m2XNzM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC99B_WTDZjwEMFfW2udr7pA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=KZGg4m2XNzM »}, {« data »: {« author »: « PULPO PROD », « cache_age »: 86400, « description »: « PIEL CANELAnnLive a Vauvenargues 2022nnnElisabet Gomez Cabrera : ChantnGermain Chaperon : GuitarenAlvaro Figueroa : GuitarenMarek Eichler : BassenEmmanuel Guigou : CajonnTony Grisostomi : PercussionsnnnMerci a Marc pour son accueil et Ameline pour son soutien.nnnSite Web: http://www.pielcanelatrio.weebly.comnFacebook: https://www.facebook.com/pielcanelatrio », « type »: « video », « title »: « PIEL CANELA / Valparaiso », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/p0Wbk3_4Hzc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=p0Wbk3_4Hzc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcs7QGciHRdwHHusswOzndg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/p0Wbk3_4Hzc »}, {« link »: « https://www.facebook.com/pielcanelatrio »}, {« link »: « http://pielcanelatrio.weebly.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]