Philosophie de l’Art : Perception de l’image et nouvelles technologies Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Philosophie de l’Art : Perception de l’image et nouvelles technologies Saint-Malo, 3 février 2022, Saint-Malo. Philosophie de l’Art : Perception de l’image et nouvelles technologies 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-02-03 18:00:00 – 2022-02-03 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Cette rencontre avec le public malouin présentera une partie des recherches sur la théorie de l’art de Farès Chalabi, philosophe.

Il est actuellement accueilli avec Daniele Genadry, artiste plasticienne peintre, à l’Atelier de l’Achille, lieu de création artistique ouvert par la Ville aux abords du parc de la Briantais. Farès Chalabi développe une réflexion sur la production artistique en s’appuyant sur les analyses du philosophe Michel Foucault : comment l’art s’inscrit-il dans l’organisation politique et sociale contemporaine, tout en offrant un plus grand espace de liberté ? Comment participe-t-il à des processus de libération dans le contexte des technologies contemporaines ? Farès Chalabi, philosophe et théoricien de l’image, enseigne la philosophie et l’esthétique et construit une théorie générale de l’image. Il enseigne à l’Université américaine de Beyrouth et à l’Académie libanaise des Beaux-Arts. guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 40 78 04 http://bibliotheques.saint-malo.fr/search.php?action=Accueil Cette rencontre avec le public malouin présentera une partie des recherches sur la théorie de l’art de Farès Chalabi, philosophe.

Il est actuellement accueilli avec Daniele Genadry, artiste plasticienne peintre, à l’Atelier de l’Achille, lieu de création artistique ouvert par la Ville aux abords du parc de la Briantais. Farès Chalabi développe une réflexion sur la production artistique en s’appuyant sur les analyses du philosophe Michel Foucault : comment l’art s’inscrit-il dans l’organisation politique et sociale contemporaine, tout en offrant un plus grand espace de liberté ? Comment participe-t-il à des processus de libération dans le contexte des technologies contemporaines ? Farès Chalabi, philosophe et théoricien de l’image, enseigne la philosophie et l’esthétique et construit une théorie générale de l’image. Il enseigne à l’Université américaine de Beyrouth et à l’Académie libanaise des Beaux-Arts. 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo