Rocamadour Lot EUR Vos sens s’éveillent à la découverte du patrimoine de Rocamadour ! Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui fait l’identité du lieu : plus qu’une simple visite, c’est une expérience à vivre qui se terminera par une découverte privilégiée de l’orgue avec Emmeran Rollin, organiste et directeur du Festival de Rocamadour.

En partenariat avec le Festival de Rocamadour

2h environ.

Rendez-vous devant l’office de tourisme à l’Hospitalet (au sommet de la cité). A partir de 6 ans, billetterie dans les offices de tourisme et et sur notre site internet www.pays-vallee-dordogne.com Malika Turin

