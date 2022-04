Pays d’Art et d’Histoire : Pill’arts de châteaux-Sur les Traces d’un Trafic Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Pays d’Art et d’Histoire : Pill’arts de châteaux-Sur les Traces d’un Trafic Rocamadour, 2 juillet 2022, Rocamadour. Pays d’Art et d’Histoire : Pill’arts de châteaux-Sur les Traces d’un Trafic RDV sera donné à l’inscription Plusieurs lieux de départ Rocamadour

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-02 12:30:00 RDV sera donné à l’inscription Plusieurs lieux de départ

Rocamadour Lot Rocamadour Enquête sur un trafic d’oeuvre d’art sur 4 châteaux : Carennac, Castelnau-Bretenoux, Montal et St Laurent les Tours,

Réservation sur le site du Département du Lot : www.planetlot.eventbrite.fr. A vous de jouer pour débusquer un trafiquant d’art sans scrupule. Préparez-vous pour un voyage dans le temps ! une enquête inédite à la rescousse du patrimoine.

Enquête conçue par Roméo Boccara et réalisée en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et le Département du Lot.

Une journée ou une ½ journée pour réaliser l’enquête.

Départ des sites de Carennac, Prudhomat, Saint-Laurent-les-Tours, ou Saint-Jean-Lespinasse pour débuter le parcours et l’enquête.

Réservation obligatoire sur le site du Département du Lot : www.lot.fr.

Véhicule nécessaire. 12€ par personne. patrimoine@cauvaldor.fr +33 5 65 33 81 36 Département Lot

