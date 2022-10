Soirée Halloween – Patinoire intercommunale Patinoire intercommunale Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

Soirée Halloween – Patinoire intercommunale
Lundi 31 octobre, 20h30
Patinoire intercommunale

Entrée – 18 ans : 2.60 € Entrées adultes : 4 € PATINS OBLIGATOIRES Location des patins : 2.40 €

Participez à cette soirée monstrueuse à la patinoire intercommunale à Garges-lès-Gonesse Patinoire intercommunale 2 allée Jules Ferry 95100 Garges-les-gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France De 20h30 à 00h, la patinoire intercommunale à Garges-lès-Gonesse organise sa soirée spéciale Halloween !

