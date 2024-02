Kosh Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, mercredi 15 mai 2024.

Kosh Stand-up et beatbox Mercredi 15 mai, 14h30 Le Cube Garges Tarif : de 2,50€ à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T14:30:00+02:00 – 2024-05-15T15:45:00+02:00

Fin : 2024-05-15T14:30:00+02:00 – 2024-05-15T15:45:00+02:00

Kosh annonce tout de suite la couleur : du beatbox pendant une heure ! Mais il fait en réalité bien plus que ça et sa performance se transforme en une véritable rencontre humaine, pleine d’humour et d’originalité.

Il met son talent de bruiteur dans ce seul en scène agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit ! Cet artiste inclassable partage également son talent au quotidien sur les réseaux sociaux et compte plus d’un million d’abonnés TikTok.

Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecubegarges.fr/programme/kosh/ »}]

Stand-up Spectacle