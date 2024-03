L’expérience Mamma Mia ! Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, vendredi 21 juin 2024.

L’expérience Mamma Mia ! Karaoké géant, Spécial Fête de la musique Vendredi 21 juin, 20h00 Le Cube Garges Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T20:00:00+02:00 – 2024-06-21T22:20:00+02:00

Fin : 2024-06-21T20:00:00+02:00 – 2024-06-21T22:20:00+02:00

SOS ! Vous avez besoin de vacances en urgence et nous avons ce qu’il vous faut : un plongeon vers l’île grecque de Kalokairi avec le film Mamma Mia ! Embarquez avec nous en compagnie de Donna, Sophie, Bill, Sam, Harry et… des tubes en puissance d’ABBA. Il ne vous reste plus qu’à dire thank you for the music et assumer votre nouveau statut de dancing queen. Car ici, tout est permis, surtout les strass et les paillettes. Honey, Honey, venez partager la chaleur d’une nuit d’été aux rythmes discos endiablés !

Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecubegarges.fr/programme/lexperience-mamma-mia-special-fete-de-la-musique/ »}]

Karaoké Fête de la musique