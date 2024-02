Courgette Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, mercredi 5 juin 2024.

Courgette Théâtre musical

D’après le roman Autobiographie d’une Courgette de Gilles Paris Mercredi 5 juin, 14h30 Le Cube Garges Tarif : de 2,50€ à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T14:30:00+02:00 – 2024-06-05T15:55:00+02:00

Fin : 2024-06-05T14:30:00+02:00 – 2024-06-05T15:55:00+02:00

À la suite d’un accident familial, Icare, alias Courgette, se retrouve dans un “foyer pour enfants écorchés” où il rencontre Simon, Ahmed, et la mystérieuse Camille. Ensemble, ils vont apprendre à se construire, à s’élever et à recoudre leur cœur… Progressivement, le gendarme Raymond va endosser le rôle de père de substitution et reprendre goût à la vie grâce à Courgette. Cette pièce de théâtre musical nous plonge dans une histoire pleine de lumière et musique, dans laquelle la rencontre avec autrui est la possibilité d’un espoir en faisant preuve de résilience.

Après Ma vie de Courgette (deux César en 2017), Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot adaptent pour le théâtre le roman de Gilles Paris, Autobiographie d’une Courgette.

Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France

