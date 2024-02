Bollywood Masala Orchestra Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, vendredi 31 mai 2024.

Bollywood Masala Orchestra Spectacle de musique et de danse Vendredi 31 mai, 20h00 Le Cube Garges Tarif : de 5€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

Pour la première fois, le Bollywood Masala Orchestra vous embarque pour un voyage au nord de l’Inde, du Rajasthan à Mumbai. Seize artistes, musiciens, chanteurs, danseurs, acrobates, cracheurs de feu, tous professionnels, venus de Jodhpur, Jaipur, Sikar, Khandela, Mumbai, parcourent le monde pour diffuser la musique et la danse indiennes d’hier et d’aujourd’hui.

Entre tradition et modernité, de la musique spirituelle indienne classique aux chansons romantiques désormais célèbres de Bollywood, cette formation unique au monde fait battre les caisses claires et les bass-drums, mêle les rythmes toniques des cuivres de fanfare aux accords mélodiques des instruments traditionnels : tablas, dholaks, harmonium, castagnettes, etc.

Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France

Spectacle Musique