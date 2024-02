Flying bodies across the fields Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, samedi 18 mai 2024.

Flying bodies across the fields Spectacle de danse, de et avec Veronika Akopova Samedi 18 mai, 11h00, 18h00 Le Cube Garges Tarif : de 2,50€ à 10€

Début : 2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T11:50:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:50:00+02:00

La machine peut-elle nous sauver du désastre écologique ? Flying bodies across the fields tente de répondre à cette question. Ce spectacle de danse contemporaine rassemble quatre interprètes et un essaim de drones. Ensemble, ils explorent le phénomène de disparition progressive des abeilles et le recours à des drones pollinisateurs pour compenser cette perte.

Cette synchronisation des drones autonomes met en évidence les techniques informatiques bio-inspirées, portées sur l’intelligence collective.

Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France

Spectacle Danse